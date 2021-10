Se billedserie Efter halvandet års pause på grund af corona og en bøde på 215.000 for illegalt lotteri, tog Idrættens Venner i Asnæs onsdag aften atter hul på bankospillet. Foto: Helene Nielsen.

Send til din ven. X Artiklen: Det forbudte bankospil er i gang igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det forbudte bankospil er i gang igen

Odsherred - 06. oktober 2021 kl. 22:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Asnæs: Det var en glad formand for Idrættens Venner i Asnæs, Arne Søgaard, som onsdag aften tog imod de bankohungrende spillere ved Asnæs forsamlingshus, hvor parkeringspladsen var tæt pakket med biler.

Foreningen fik i foråret en bøde på 215.000 kroner for at drive ulovligt bankospil. Ny lovgivning betyder, at foreningens måde at drive bankospil på takseres som "illegalt lotteri". Men det var ikke noget, der skræmte de lokale bankospillere væk. Snarere tværtimod.

- Folk har stået i kø siden klokken 17, for at være sikre på at få en plads til spillet klokken 19. Der er godt 170 personer, som spiller med i aften, siger Arne Søgaard.

Blandt de mere garvede bankospillere, som spiller med syv eller ti plader, sidder en enkelt nybegynder med blot en enkelt plade. Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) har været meget undrende over bødesagen mod Idrættens Venner, og har stillet en række spørgsmål i sagen til skatteminister Morten Bødskov (S). Nu vil han gerne selv prøve kræfter med det ulovlige spil.

- Han er under oplæring, siger de venlige kvinder ved bordet, som giver den nye dreng i banko-klassen lidt staldtips undervejs.

Jacob Jensen har lånt en stak ti-ører som nummerbrikker fra Max Jørgensen, som sidder på den anden side af bordet med sin kone Kung Jørgensen.

- Vi kommer mest for samværets skyld, fortalte Max Jørgensen.

I en bog fører han regnskab over udgifter og gevinster i forbindelse med spillet.

- I sæsonen 17/18 spillede vi for 46250,00 kroner og vandt for 45325, så det år kunne det næsten betale sig - og vi hygger os, siger Max Jørgensen.

Jacob Jensen skulle egentlig være gået for et stykke tid siden.

- Jeg tager lige et spil mere, siger han lettere undskyldende, og holder blikket rettet mod sin bankoplade.

Selv om det ikke bliver til banko-gevinst for Jacob Jensen, så er han svært begejstret, da han rydder pladen for tiører for sidste gang.

- Hvis ikke det her er forenings-Danmark, som vi alle er så stolte af, så ved jeg da ikke, hvad det er. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen ved deres sansers fuld brug, som vil forbyde sådan et hyggeligt spil, siger Jacob Jensen.

Han lover Idrættens Venner, at han vil følge op på de spørgsmål han allerede har stillet til skatteministeren.

- Og så kommer jeg gerne forbi og spiller banko igen en anden dag, siger han.