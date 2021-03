Agnete Neidel, Charlotte Roberg og Steen Dirch Poulsen samt Paya hauch Fenger (fotografen, red.) udgør festudvalget, der vil invitere nye og gamle naboer på Sct. Georgs Vej i Nykøbing til vejfest. Privatfoto.

Det er helt ude i skoven - tilflyttere vil vække vejfesterne til live igen

Odsherred - 09. marts 2021 kl. 08:54 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Begrebet vejfest er formentlig noget, de fleste forbinder med 1970'erne og 1980'ernes sammenkomster for beboerne i parcelhuskvartererne, og ikke noget man forbinder med nutidens måde at være naboer på.

Men det vil en gruppe beboere på Sct. Georgs Vej i Nykøbing gerne gøre noget ved.

Initiativgruppen kalder sig Naboskab på Sct. Georgs Vej - en vej, der de seneste par år og stadig er i en udskiftingsperiode, og her trænger man til at lære hinanden at kende og etablere et fællesskab.

- Det har lidt været et sølvbryllupskvarter, men efterhånden er flere unge familier flyttet hertil. Og der er kommet flere tilflyttere under corona. Vi flyttede selv hertil for tre år siden, men kender ikke rigtig folk her på vejen, fortæller Paya Hauch Fenger fra initiativgruppen.

- Vi trænger til en opmuntrende anledning til at genopdage og lære hinanden at kende. Både nye og gamle, og derfor tænkte vi, at vi ville arrangere en vejfest, fortæller hun videre.

Vejfest væk fra vejen Det bliver dog ikke en vejfest i traditionelle rammer omgivet af ligusterhække. For en af vejens nærmeste naboer er Grønnehaveskoven - og derfor var det oplagt at henlægge vejfesten til skoven, hvor man tidligere har holdt mange fester og har et godt bålsted at centralisere festen omkring.

Her bliver der lavet mad over bål, et lille glas vin, en pølse og is til børnene og en god kop kaffe og et stykke kage at slutte af på.

Målet er, at vejfesten skal ryste naboerne sammen, få snakket og knyttet bånd, så man får en blivende relation til hinanden efterfølgende.

Genstartspuljen hjælper På et møde i vejfestudvalget søndag eftermiddag blev der fastsat en dato for vejfesten i skoven- den 17. juni - i forhåbningen om at der trods alt vil være lempet en smule mere på corona-restriktionerne til den tid.

Naboskab på Sct. Georgs Vej har søgt og fået midler til genoplivningen af vejfest-traditionen fra lokaldemokratiudvalgets genstartpulje, som i alt har delt 30.000 kroner ud på 10 projekter rundt om i Odsherred.

Genstartpuljen blev etableret for at give borgere med ideer til arrangementer eller events, der kan være med til at sparke liv i samfundet midt i - eller efter coronatiden.

Blandt andet har foreninger i Hørve, Odden, Vig, Nr. Asmindrup og Rørvig også fået del i puljemidlerne.