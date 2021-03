Det er en ny højsæson for boligsalg

Derfor sælges der lige nu flere boliger, end der kommer til salg, og det betyder ifølge ejendomsmægler Jesper Nielsen fra home Nykøbing Sjælland og Rørvig, at der er alt for få boliger til salg, til at tilfredsstille købernes behov.

- Sammenligner vi med situationen for et år siden, er stigningen i fremvisninger markant på landsplan: Cirka 49 procent flere fremvisninger for villaer og rækkehuse, 82 procent for ejerlejlighederne og 123 procent for sommerhusene, oplyser Jesper Nielsen i en pressemeddelelse.