Rygeforbud i er et problem for Odsherred Dartklub.

Det er der, hunden ligger begravet

- Vi besluttede at udskyde sagen, for at finde et sted, hvor klubben kan være, siger udvalgsformand Gitte Hededam (S).

Dartklubben ønsker sig nye lokaler i stedet for dem, de har i dag under Nykøbing Skole afdeling Gruntvigsvej.

»Foreningens aktivitet og sociale profil gør, at man har haft held med at tiltrække en bred medlemsskare. Det har dog vist sig, at dele af medlemsskaren er udfordret af det generelle rygeforbud, der råder i kommunale bygninger. Denne udfordring vil man kunne komme ud over, ved at kunne flytte til lejede lokaler. Foreningen håber derved at kunne holde på denne gruppe af medlemmer, som man vurderer har stor glæde og gavn af foreningens tilbud«, skriver klubben til Kultur og Fritid.