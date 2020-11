Det bliver ultra lokalt: Fokus på Odsherred i '21

Det bliver ultra lokalt i 2021 for Nationalt Center for Lokale Fødevarer, der vil koncentrere arbejdsindsatsen i Odsherred. Også i noget højere grad end egentlig planlagt, siger leder af centret, Jesper Zeihlund,

- Det har jo hele tiden været meningen at vi skulle ud og erobre verdenen, men vi må se i øjnene at Covid-19 har gjort at det lokale fokus er rykket i en helt anden liga, og i forhold til mange dagsordner er faldet over flere ting i Odsherred, som vi gerne vil være med til at fikse, siger han og nævner grastroturismen og folkesundheden som eksempler.