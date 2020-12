Artiklen: Det bliver ikke så nemt, som det plejer, at få fingrene i det nye katalog

Det halvårlige arrangements-katalog for Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred er ved at være klar, men denne gang er det - på grund af corona-nedlukning - noget sværere at få fingrene i den populære oversigt.