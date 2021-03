Det bliver helt vildt - dyst klar med tema

Gennem snart 10 år har landsbysamfund rundt om i Odsherred kunnet melde sig til den gemytlige byforskønnelses-dyst Landsby Makeover. Hvert år med et nyt tema, der supplerer det kommunale fokus. I år har Odsherred Kommune tilmeldt sig en konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune, forstået sådan, at der er lagt op til at etablere mere vild natur. Det fokus ønsker lokaldemokratiudvalget at tilslutte sig, og derfor bliver årets tema for Landsby Makeover også med udgangspunkt i det perspektiv, oplyser udvalgets formand Per Kragh (S), der samtidig opfordrer skoler og institutioner til at deltage i lokale ansøgninger, ligesom grundejerforeninger også er velkomne til at søge om at være med i dysten.