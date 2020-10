Kulturnatten i Asnæs er aflyst på grund af corona, og i stedet arrangerer Ung i Odsherred et uhyggeligt gyserløb med zombier i Nykøbings Halloween-mørke fredag den 30. for 12-18-årige. Foto: Mie Neel

Det bliver et ret gyseligt løb gennem byen

Uhyggen og rædslerne kommer til at stå i kø, når Ung i Odsherred sætter gang i et gyserløb til Halloween den 30. oktober i Nykøbing.

Leder af Ung i Odsherred, Louise Nordlund har været i udklædningskassen og købt litervis af bold og allieret sig med sine fantasifulde medarbejdere, Geopark Odsherred, der laver græskarkonkurrence for de mindre børn og horror-eksperterne Sette og Morten Høholt, som er kendt for at gå all in på gru og gys både ude og inde til Halloween. I år foregår det dog alene udenfor på grund af corona.