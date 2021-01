Se billedserie Jytte Esholdt, formand for Aktive Pensionister i Fårevejle, kan se tilbage på 2020 som et år, hvor det var så som så med aktiviteterne. Foto: Jesper Danscher.

Det blev et mærkeligt 2020 for aktive pensionister

Odsherred - 03. januar 2021 kl. 12:01 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

- Det har virkelig været et mærkeligt år i vores forening.

Formand for Aktive Pensionister i Fårevejle, Jytte Esholdt kan se tilbage på et noget atypisk 2020.

Det begyndte ellers så godt og festligt med foreningens 10. nytårskur, som blev holdt på Restaurant Botthwell, som åbnede dørene, da pensionisterne ikke længere kunne være på det tidligere plejecenter i kirkebyen.

- Alle vores faste aktiviteter startede som sædvanlig op efter nytår. Men vi blev jo også lukket ned, ligesom alle andre i foråret, og det har været svært. Men fordi vi har lokaler på Sundhedscentret, har vi fået klare retningslinjer for, hvordan vi skulle agere. Og det har vi været meget glade for, vi ikke selv skulle tage stilling til og finde ud af.

Jytte Esholdt fortæller, at nogle af foreningens aktiviteter, der sædvanligvis tiltrækker mange medlemmer, måtte lukke helt ned, mens de mindre hold har kunnet fortsætte med justeringer efter corona-restriktionerne.

- Men vi har manglet det sociale. Helt bestemt. Blandt andet kunne vores gåklub med 25-30 deltagere ikke mødes til kaffe og højskolesang efter gåturen, for det måtte man jo ikke. Det stoppede brat, da Danmark lukkede ned, fortæller Jytte Esholt.

Datastuen, hvor mange af foreningens medlemmer søger assistance og over en ostemad, når it'en driller, skulle have holdt afslutning for den femtende sæson, men det blev heller ikke til noget.

- Jeg har gennem årene smurt cirka 13.000 ostemadder gennem årene, men i år har jeg ikke smurt en eneste, konstaterer foreningens formand.

Foreningen har i stedet holdt gang i de lidt mindre hold, og derfor er der stadig gang i både strikketøj og snakketøj i strikkeklubben og yogaholdet mødes.

Fest lettede stemning

Da landet åbnede sig i sommer, øjnede foreningen muligheden for at give medlemmerne et skud sociale vitaminer.

- Vi fik tilladelse fra kommunen til at arrangeret en grisefest på sundhedscentrets perakeringsplads, og det gik rigtig godt. Jeg var selv rundt med en tommestok for at måle op og sætte flasker med sprit, så alle anbefalingerne om afstand og afspritning blev overholdt. Vi var lige knapt 50 som vi måtte være, og det var tiltrængt med socialt samvær igen. Det er bestemt en fest der tåler gentagelse, når vi er kommet over på den anden side af denne coronatid, fastslår Jytte Esholdt.