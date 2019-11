Venstre kræver, at få ændret en orienteringssag til beslutningssag før Odsherred Kommune overtager servicelokaler på plejecenter Baeshøjgård. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Det blev en ommer i udvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det blev en ommer i udvalget

Odsherred - 19. november 2019 kl. 20:51 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den går simpelthen ikke. Sådan lød det fra Venstres to medlemmer af social- og forebyggelsesudvalget,i Odsherred Kommune, da udvalget på sit seneste møde blev orienteret om den fremtidige drift af servicecentret på Baeshøjgård i Vig. Ifølge embedsmændenes orientering har Odsherred Kommune mulighed for at overtage driften af servicecentret på Baeshøjgård, og det er besluttet, at demensindsatsen flytter til det populære plejecenter i Vig.

Men det er lidt for nemt, lyder det fra venstre, og det ene af to V-medlemmer af udvalget, Hanne Pigonska, slår fast, at hun formoder at udvalget i stedet bliver præsenteret for en langt mere gennemarbejdet sag.

»Det er slet ikke ordentlig belyst økonomisk og konsekvenserne for Baeshøjgård er heller ikke belyst. Hvad med køkkenpersonalet, og hvad med de fester, som beboerne på Baeshøjgård holder i de lokaler? Jeg går da ud fra, at det her sker i enighed med OK-Fonden, og så er det da fint nok, men vi vil gerne have det ordentligt belyst først,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

I det hele taget er Hanne Pigonska bekymret for, at et stigende antal orienteringssager, gør det vanskeligere at bedrive lokalpolitik.

»Hele sagen omkring Baeshøjgård er besynderlig. Der var i sin tid tale om en politisk beslutning om, at vi gerne ville have diversitet i driften af plejecentre, og så er det ikke i orden, at man bare vælger at opsige driftaftalen uden en politisk beslutning. Jeg synes det er voldsomt at forestille sig, at man kan opsige en kontrakt med den eneste eksterne leverandør af plejehjem uden at tænke på at høre udvalget. Det er ikke i orden, og det stigende antal orienteringssager gør det ekstra vanskeligt at tage politisk ansvar,« siger hun til Nordvestnyt.