Foto: Per Jensen

Den gamle gulvbelægning i Kongehallen i Nykøbing Sjælland bliver galt af kondensvand efterår og vinter - nu udskiftes den med en kunstgræsbane, hvor der både kan spilles tennis og fodbold. Foto: Per Jensen

Det bedste af det bedste: Lethal får ny kunstgræs-bane

Odsherred Kommune har, takket være regeringens corona-lånepulje, haft mulighed for at fremrykke en anlægsinvestering på 475.000 kr. til renovering af Kongehallen.

I den forbindelse vil der blive etableret en kunstgræsbane på gulvet, oplyser Søren Lund fra Nykøbing Sj. Tennisklub, der sammen med Torben Gandrup, Nykøbing IF, har arbejdet med projektet.

- Den vil være lidt hurtigere at spille på for tennisspillerne end vores grusbaner på tennis-anlægget.

- Og lidt mere blød og behagelig for benene end grusbanen, men opspringet er næsten det samme som på grus, vurderer Søren Lund.

- Vi er også i en god dialog med Odsherred Kommune om, at hallen fremover skal vedligeholdes for at bevare den bedst muligt, blandt andet skal der renses tagrender og pumpesystemet skal vedligeholdes, så der kan pumpes vand væk fra det lave område omkring hallen.