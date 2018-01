Desserter fra Rørvig storsælger

Morten Weidemann slår fast, at de ikke vil forlade Rørvig, for det er her virksomheden har sine rødder, men også at der tilsyneladende ikke er egned enye lokaler at finde i Rørvig, og derfor er de på konstant udkig.

»Vi stopper aldrig i Rørvig, det er her vores udgangspunkt ligger, men vi har brug for at udvide, og kunne vi fidne et sted i Rørvig, så ville det give mest mening, men hvis ikke vi kan, så må det være sådan. Det bvehøver jo ikke være et sted, hvor der er et industrikøkken, men det bliver et sted, hvor der formentlig skal være plads til 15 til 20 medarbejdere,« siger han.