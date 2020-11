Retten i Holbæk måtte udskyde afgørelsen i sag om overfald i Nykøbing på grund af sygdom. Foto: Marianne Nielsen

Derfor trækker retssag om slagsmål i indkørsel ud

Odsherred - 11. november 2020 kl. 08:19 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Sygdom hos anklagemyndigheden betyder, at fem tiltalte for overfald i Nykøbing må vente et stykke tid endnu, før byretten fælder sin dom.

Dommen skulle være faldet i slutningen af sidste uge, men på grund af sygdom blev det sidste retsmøde udsat.

Det oplyser forsvarsadvokat for den ene af de fem tiltalte, Jens Klokhøj, til Nordvestnyt.

Det er hans forventning at både procedurerne, dom og eventuel strafudmåling finder sted den 16. december, hvor sagens parter mødes i retten igen.

Alle fem tiltalte, tre mænd og to kvinder i alderen 24 til 39 år, har enstemmigt fortalt, at det ikke var dem, men modparten, en 41-årig mand, der var den aggressive og truende i situationen, der fandt sted den 28. juni i en indkørsel i Nykøbing.

- Han kom farende mod os med et baseballbat løftet, forklarede flere af dem i retten.

I anklageskriftet fortælles dog en anden historie. De fem er anklaget for at udsætte den 41-årige for grov vold i form af fler spark i hovedet og på kroppen mens han først stod op og senere lå ned på jorden.

Et par af de tiltalte er også anklaget for at have brugt en fastnøgle og et stikvåben under overfaldet.

Angiveligt skulle et uafsluttet økonomisk mellemværende være sagens kerne.

De fem tiltalte har undervejs i forløbet været varetægtsfængslet i syv uger.