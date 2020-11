Derfor tog det så lang tid at sælge gården

Fredningen har i høj grad gjort livet besværligt for arvingerne, som siden 2016 uden held har haft ejendomsmæglere sat på opgaven med at få gården solgt. Arvingerne forsøgte også at få ejendommen affredet, men det så Kulturarvstyrelsen ikke som en mulighed. I august 2020 besluttede Karina Læssøe og hendes søster, som havde arvet huset fra deres far, som døde i 2015, at de var villige til at sælge den gamle stråtækte gård for en krone. Det gav utallige henvendelser fra interesserede købere, men ingen af dem var realistiske. For det er ingen nem opgave, at overtage en fredet gård. Historiske Huse, som er en interesseorganisation for ejere af fredede ejendomme, udtalte til Nordvestnyt, at det sandsynligvis ville komme til at koste mellem 10 og 11 millioner kroner, at sætte gården i stand, uden at det ville blive en god forretning.