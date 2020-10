Derfor er Sjællands eneste producent af minkfoder truet af lukning

I 57 år er der blevet produceret minkfoder på Gl. Nykøbingvej i Stårup ved Højby. Direktør for Sjællands Pelsdyrfoder a.m.b.a. Jesper Ilsø bekræfter over for Nordvestnyt, at planen er at lukke for produktionen af minkfoder i Stårup, og at der er truffet en beslutning om at varsle opsigelse af medarbejderne. Den endelige beslutning skal dog træffes på en ekstraordinær generalforsamling, som der endnu ikke er sat dato på.