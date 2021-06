Også nogle af træerne i Odsherreds skove får hjælp til at veteranisere. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Derfor bliver trætoppe sprængt i luften

Odsherred - 14. juni 2021 kl. 06:55 Af Martin Hoffmann Kønig

Kampen for vild og uforfalsket natur er godt i gang, også i Odsherreds skove. Men nogle gange skal naturen hjælpes lidt på vej, og derfor kan private skove få tilskud til at lade træerne forfalde lidt hurtigere.

Udvalgte træer skal veteranisere, som sker ved at man efterligner de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af sit lange liv.

Det kan for eksempel ske ved, at man skader træet ved at sætte ild til det for at efterligne et lynnedslag.

Nogle vil måske kalde det hærværk på gode træer, men målet er at skabe nye levesteder for biller, svampe og fugle, og selvom det økonomiske tilskud er tiltænkt private skovejere, så bruges teknikken også i Odsherreds skove.

Det siger Palle Graubæk, fra Naturstyrelsen Midtsjælland, og han nævner blandt andet træerne i Grønnehave Skov, der får en omgang hjælp til forfald, og så hentes der også hjælp fra uventet kant.

»Vores interne retningslinjer siger, at vi skal bevare et vist antal træer per hektar, som på sigt dør og bliver til træruiner. Vi er dog også begyndt at veteranisere en del træer. Blandt andet har frømændene fået lov at træne sprængning ved at sprænge toppen af store træer, og vi topkapper også store træer, som vi gerne vil bevare som ruiner, men det er fra vores eget budget vi finder midlerne til det, som for eksempel med træerne i Grønnehave Skov,« siger han.