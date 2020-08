Der røg den festival: Må aflyse i sidste øjeblik på grund af forsamlingsforbud

Den lille festival Asgaard Rockdown i Asnæs - for kun 200 personer inklusiv frivillige og musikere - må nu i sidste øjeblik aflyse, fordi regeringen alligevel ikke hæver loftet for forsamlinger. Her festival-talsmand Tonny Lynge i front for Overload, ét af festivalens seks bands. Foto: Stefan Andreasen