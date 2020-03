Yemisi Andersson underviser i 10. klasse på Odsherreds Gymnasium. I en familie med to voksne og fire børn, hvoraf de fem arbejder og studerer hjemmefra i denne tid, har hun indrettet sig med et lille bord i sit soveværelse.

Der pjækkes ikke fra hjemmeundervisning

Klokken 8.10 hver morgen er eleverne på Odsherreds Gymnasium i Asnæs klar ved computerskærmene hjemme, så de kan modtage undernisning fra deres lærer, som sidder ved en computerskærm i sit hjem. - Vi er nødt til at give eleverne flere små afleveringer i løbet af en lektion, så vi er sikre på, at de har forstået undervisningen, siger Yemisi Andersson, som underviser i engelsk og matematik i gymnasiets 10. klasse, Gym10.

Første uge var kaotisk

Selv om eleverne saver samværet med klassekammeraterne, så oplever hun også, at der faktisk er elever som er bedre til at tage ansvar for egen læring, når de sidder derhjemme.

- Den første uge var lidt kaotisk, men nu gør vi mere i video-konferencer og gruppearbejde. Det fungerer faktisk fint, og kan være inspiration til nye undervisningsformer, når vi skal tilbage til normal undervisning, siger hun.