Der holdes skarpt øje med udbrud i røde corona-zoner

Håndteringen af disse smitteudbrud kan nemlig være til stor hjælp for Odsherreds beredskab, skulle smitten bryde ud her i kommunen. Det fortæller borgmester Thomas Adelskov (S).

- Det er tydeligt, at håndteringen af udbruddene er meget afhængig af hvordan smittestigningen forekommer. Er der tale om en familie der lige pludselig er smittet, så agerer man på én måde. Hvis det er i en daginstitution eller skole eller privat arbejdspladser der konstateres smitte, så bliver der en større nedlukning af kommunale aktiviteter og måske også private. Det er sådan noget vi sidder og holder øje med, for at være parate, til at agere på den klogeste måde, skulle smitten brede sig i Odsherred, uddyber borgmesteren.