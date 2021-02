Filatelisternes fællesdag i det nordvestlige Sjælland, kaldet »Byt i Vig«, er aflyst i år på grund af corona-restriktionerne. Håbet er, det vil være muligt at genoptage den mere end 40 år gamle tradition i 2022. Foto: Niels Sørensen

Der er ingen byt i Vig

Holbæk og Omegns Frimærkeklub, Bytteren i Holbæk, Kalundborg Frimærkeklub og Odsherred Frimærkeklub ser sig nødsaget til at aflyse den årlige, fælles byttedag, kaldet »Byt i Vig«, søndag den 14. februar, hvor aulaen på Vig Skole i Odsherred ellers skulle have sat rammen for filatelisternes store dag.