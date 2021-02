Der er hot, hot, hot i Gundestrup

Tonny Lippert har forsøgt i 20 år, at dyrke sin egen chili, men grønne fingre var ikke lige hans stærke side.

-Jeg kan rigtig godt lide chili, men det er aldrig nogen sinde lykkedes mig at have en plante selv. For jeg glemmer at vande den, og jeg kan ikke passe planter, griner Tonny Lippert, der måtte erkende, at hustruen Annika var langt bedre til at få chiliplanter til at gro.