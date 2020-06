Der er gået politik i sag om mystisk overfald på Algade onsdag aften. Det skal undersøges nærmere, mener Paw Pedersen. Foto: Torben Andersen

Der er gået politik i sag om mystisk overfald

Odsherred - 20. juni 2020 kl. 17:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu gået politik i sagen om det mulige overfald, som en gruppe unge angiveligt har begået mod to piger i Algade tidligere på ugen. En episode, som Midt- og Vestsjællands Politi overfor Nordvestnyt ikke kan genkende forløbet af.

Dansk Folkepartis byrådsmedlem Paw Pedersen skriver i et opslag på Facebook, at han vil spørge ind til sagen i »det politiske, og ikke mindst til politiets muligheder eller mangel på samme«.

I opslaget på Facebook henviser han udelukkende til skriverier på det sociale medie.

»I går så jeg et opslag i Nykøbing gruppen, om en flok unge, der tilsyneladende umotiveret begik overgreb på flere personer de mødte på deres vej (både ældre og piger kunne jeg læse), skriver politikeren på Facebook.

- Jeg skriver det, fordi jeg går ret meget op i alt hvad der har med vold, trusler og kriminalitet at gøre. Det interesserer mig og jeg har nogle stærke holdninger omkring det, og når der kommer en episode som denne her, der gør folk utrygge, så synes jeg det er vigtigt at fortælle, hvor vi står henne i det her. Hvor DF og hvor jeg står henne, siger Paw Pedersen og peger på at netop hans interesse for kriminalitet har ført ham ind i §17 stk. 4 udvalget for den kriminalpræventive indsats.

- Du skriver, at »en flok unge, der tilsyneladende umotiveret begik overgreb på flere personer på deres vej«. Hvordan ved du, at det er korrekt?

- Jeg skriver jo netop tilsyneladende, fordi jeg ikke ved det... og, at jeg vil spørge ind til det, for at finde ud af hvad der er op og ned i denne sag.

- Hvorfor finder du ikke ud af hvad der er op og ned i sagen, inden du bringer noget ud på Facebook?

- Det jo der folk kommenterer og debatterer og jeg synes, det er vigtigt at folk ved, hvor jeg og DF står henne. Og jeg synes det er vigtigt at man siger det direkte med det samme. Så kan det da godt være, at hvis jeg får en viden senere, men jeg har vel lov til at debattere som alle andre har, svarer politikeren.

- Politiet har en anden opfattelse af, hvad der er foregået.

- Du har da fuldstændig ret. Der er to sider af denne sag, men det er også derfor jeg skriver at jeg gerne vil have det undersøgt. Jeg har så også snakket med nogle af de drenge, der har været en del af det, så allerede nu kender jeg også lidt mere til det.

- Hvordan er du kommet i kontakt med dem?

- De ringede til mig.

- Og hvad er deres version.

- Det jeg finder ud af er, at der ikke kun er én men flere episoder med nogle forskellige. Og det skal jeg have spurgt ind til - og jeg ved at andre også er ved at undersøge, hvad der er sket. Eftersom der er flere episoder af den samme karakter, så er vi jo nødt til at finde ud af, hvad der er op og ned i den.

- Er det ikke politiets opgave at undersøge det? Hvorfor skal DF undersøge det?

- Det er jo fordi - som jeg ser det - er det ikke kun politiet, der har en opgave i det her. Det har kommunen også. Vi kan ikke bare sætte også ned og sige, at det nok er alle andres skyld.

- Men det forudsætter vel, at det er rigtigt, det der er foregået som beskrevet på Facebook.

- Uanset om det er det ene eller det andet, så har kommunen et ansvar. Der er ingen tvivl om at nogen er blevet slået, og det har jeg fået at vide fra begge sider. Og jeg har fået at vide, at de har snakket med politiet.