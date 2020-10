Burkhard Sievers var en af dem, der stod forrest, da integrationsrådet sidste år var medarrangør af en demonstration mod landets flygtningepolitik. Foto: Stefan Andreasen

Der er alt for få flygtninge i Odsherred

Odsherred - 13. oktober 2020

Integrationsrådet i Odsherred har fået nye udfordringer.

Efter et år, hvor byrådet blandede sig i rådets arbejde fordi de havde været medarrangør af en demonstration mod landets flygtningepolitik, og rådets daværende formand fik nok og stoppede, er virkeligheden nu, at der er så få nytilkomne flygtninge i kommunen, at rådet skal finde nye indsatsområder, og det er den nuværende formand, Burkhard Sievers, sikker på nok skal lykkes.

»De seneste år var naturligt nok præget af de mange nyankomne, især fra Syrien, men som som råd må vi erkende, at flygtningespørgsmålet ikke længere kan fylde hele rådets arbejde,. Vi skal i højere grad interessere os for de mange indvandrede, som umiddelbart er velintegrerede, og som ofte danner familie med en dansk partner. I forhold til denne gruppe, vil vi være mere synlige, og blandt andet videreforfølge vores fokus på børn og sproget. Modtageklassen er nedlagt i kommunen, men den har heller aldrig fanget udfordringer med børn, der er født i Danmark, men som ikke møder dansk i hjemmet som etnisk danske børn,« siger han.

Den nuværende formand garanterer, at han fortsætter som rådets formand, men kun til der findes en afløser, og hans analyse er, at der er brug for et integrationsråd i Odsherred Kommune, og han er klar med bud på, hvad rådet skal stå for i den nære fremtid.

»Vi er blevet enige om, at vi i første omgang satser på at kunne holde en succesrig mangfoldighedsfest den 16.januar, som skal bygges op efter samme koncept som festen i 2020. Corona vil dog ikke tillade fællessang og optræden af en større dansetrup, så vi er i gang med at downsize til de 50 deltagere vi kan regne med må deltage,« siger han.