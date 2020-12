Der er Lammefjords-godter i din julemad

Julens madtraditioner betyder travlhed hos Lammefjordens Spisekammer, hvor der må løbes stærkt for at følge med efterspørgslen.

- Folk vil gerne have friske råvarer, og her får de dem jo med jord på og det hele. Pånær grønkålen, som bliver skyllet og pakket, fortæller hun videre mens hun med assistance fra medarbejder John Hansen fylder den ene pose efter den anden med frisk og sprød grønkål.

- Enkelte kunder kan godt have svært ved hovedregningen, men folk er ellers gode til at bruge notesblokken eller deres telefoner til at regne betalingen ud, men vi hjælper også gerne, siger John Nielsen, der generelt kan se tilbage på et år med vækst og udvikling. Ikke kun på markerne, men også på bundlinjen i butikken - trods hovedregnings-besværet hos nogle kunder.