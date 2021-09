Se billedserie Jeannette Frisk, indehaver af Tegnestuen Arki-lab guidede byens borgere i opstarten af det, der skal munde ud i et revitaliseret Asnæs om fem år. Blandt andet via problem- og idékortet. Foto: Marianne Nielsen

Den store plan for byen begyndte med tegnestifter og idéer

Odsherred - 13. september 2021 kl. 14:47 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Parkeringsmuligheder langs Storegade, en hundeskov- eller legeplads, manglende fortove omkring gymnasiet, integrering af campus-visionerne og problematikkerne omkring unges brug af Bakken.

Der var mange ideer og mange udfordringer bordet og på kortet over Asnæs, da Tegnestuen Arki-lab og Odsherred Kommune satte Asnæs-borgerne stævne på centertorvet og med rundstykker og kaffe, og fik søsat byfornyelsesprojektet, der kommer til at udvikle sig de næste fem år.

- Det I skal hjælpe os med i dag, er at pege på de områder, hvor der er udfordringer. Det kan være trafikalt, rågeplagen, eller de unges brug af byen, uddybede Jeanette Frisk, indehaver af Arki-lab.

- Vi håber at kunne bruge dagen på at skabe kendskab til projektet, og gøre det synligt, at der kommer til at ske noget. Det handler om at få løftet byen og skabt nogle gode mødesteder for byens borgere og shinet den op, så den er god at være i, bo i og besøge, uddybede hun.

Trafikale udfordringer

En af de udfordringer, som flere blandt de fremmødte pegede på, er manglen på parkeringspladser langs Storegade. Omkring blomsterhandleren og brugskunst- og chokoladeforretningen lige overfor busstoppestedet, holder bilerne ulovligt, når de handler i butikkerne, men har mange andre muligheder.

Tidligere kunne man holde ved det gamle bibliotek, eller ved Storegade 19, men begge steder er nu i private hænder.

- Det er min kæphest, at der skal etableres fire-fem p-pladser langs Storegade. De har været der engang, men blev sløjfet i forbindelse med byggeriet af Aksen, forklarede Ole Holst, formand for Asnæs Grundejerforening og medlem af byfornyelseskomitéen.

På borgernet.dk bakkes han op af netop de forretningsdrivende i Storegade:

»Vi driver forretning fra Storegade 26 og der er virkeligt behov for flere parkeringspladser på Storegade. Der er mange farlige situationer med parkerede biler/trafik/busstoppested på Storegade i dag. Man kunne bruge et stykke af den grønne areal nedenfor kulturhuset til lidt skråparkeringspladser,« skriver indehaver Karin Larsen.

En kort proces

Processen fra idé til handling er kort i Asnæs. Alle ideer og udfordringer bliver nu samlet af Arki-lab og derefter skal en workshop den 5. oktober danne grundlag for det idékatalog som byrådet skal tage stilling til, når de i november skal beslutte, hvordan midlerne til byfornyelse skal fordeles.

Her kommer det byen til gode, at tegnestuen har et godt forhåndskendskab til byen og borgerne via Asnæs Bylaboratorium, som Arki-lab også var tovholder på for nogle år siden.

Det er ikke kun byfornyelse i Asnæs, kommunen giver penge til. Lokaldemokratiudvalget har også sat gang i en lignende proces i Vig, og også her sprudler det med ideer til, hvordan byen kan friskes op over de næste fem år.

Der er rundt regnet 15 millioner at arbejde med, hvoraf tre millioner kommer fra kommunen, og resten bliver investeret fra Staten. For hver krone kommunen bruger, får man fire oveni fra staten til byfornyelse til de to byer.

- Vi skal battle lidt om at deles om de penge, der findes - dels i kommunen og dels fra Christiansborg. Så jo bedre ideer vi kan komme med her fra Asnæs, jo større chance er der jo for at den rigtige del af pengene kommer til Asnæs, lød det fra Søren Myrup, medlem af fritidsborger og med komitéen.