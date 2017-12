Thomas Nicolaisen og Erik Nielsen - forskellige generationer, men de er enige om, at værdierne er det afgørende for de radikale, og det betyder blandt andet, at der skal meget mere selvbestemmelse tilbage til kommunens skoler. Foto: Torben Andersen

Den radikale kerne i Odsherred

- Det skyldtes statsminister Hilmar Baunsgaards holdninger til det åbne samfund. Han var dygtig til at kommunikere. Jeg kan huske, hvordan han i fjernsynet stillede Lego-klodser op for at forklare budgettet, smiler Erik Nielsen.

- Jeg skiftede ikke parti over night. Jeg meldte mig ind i de radikale i 2016. Men jeg var nok på den røde fløj i Venstre, hvor Erik nok var på den blå fløj hos de radikale. De vigtigste årsager til mit skifte er, at de radikale har nogle værdier og holdninger til tre vigtige område: Udlændinge, skolepolitik og kulturen. Man har grint lidt ad de radikale og sammenlignet dem med et stykke vådt håndsæbe. Men disse tre områder viser det modsatte. Her har man som parti stået fast. Nogle gange har det ikke været populært, men man har alligevel stået fast, og det betyder meget for mig, siger Thomas Nicolaisen.