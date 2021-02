Den går altså ikke

Den nye lethal fik Vig Tennisklub foræret for fire år siden. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Odsherred - 09. februar 2021 kl. 21:15 Kontakt redaktionen

Af Jesper Danscher

- Det kan godt være, at Vig Tennisklub har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, men det problem må klubben løse selv, siger formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred, Gitte Hededam (S).

Det var et enigt udvalg, der ikke mente, at det var rimeligt, at Vig Tennisklub kunne søge om lokaletilskud blot fire år efter, at klubben kvit og frit fik en hal forærende af Odsherred Kommune.

- Havde det så drejet sig om en aftale, der er 50 år gammel, så var det efter min mening noget andet, slår Gitte Hededam fast over for Nordvestnyt.

Det er nu ikke sådan, at tennisklubbet slet ikke modtager penge fra Odsherred Kommune. Administrationen kan oplyse, at Vig Tennisklub i 2020 modtog 15.785 kr. i lokaletilskud til klubhus samt 6342 kr. i aktivitetstilskud.

Klubben har i forbindelse med ansøgningen om et lokaletilskud, der ville have kostet skatteyderne i Odsherred Kommune 7500 kroner, selv argumenteret for, at kontingentet ikke skulle sættes i vejret - for at bevare det nuværende antal medlemmer.

Det var måske et sted, hvor tennisklubben kunne finde lidt penge.