Den billigste model vil de ikke tale mere om

Nordskolens afdeling på Billesvej i Nykøbing huser i dag 0.-4. klasse. Spørgsmålet er hvordan denne og andre skoleafdleinger i Odsherred skal struktureres fremover.

Odsherred - 07. februar 2018 kl. 19:11 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem ud af seks mulige konstruktioner for fremtidens folkeskolestruktur overlevede udvalgsmødet tirsdag aften i børne- og uddannelsesudvalget. Administrationen havde udarbejdet seks mulige modeller, med mere eller mindre selvstændige enheder. Den billigste model set på udgifter til lederlønninger, bliver det dog ikke.

En samlet skole, med en enkelt skoleleder, en viceskoleleder og 19 SFO- og afdelingsledere fordelt på ni afdelinger, heraf fire overbygninger i i Højby, Grundtvigsvej, Asnæs og Fårevejle blev som den eneste model skrottet af udvalget inden den videre proces. Den model ville være endnu et skridt mod centralisering og dermed fjerne ledelsen endnu længere væk fra afdelingerne.

- Det vi har hørt og det vi har snakket om, er udfordringen med at vi skal have ledelse tættere på skolerne, og det får man ikke med den model, forklarer udvalgsformand Søren With (S).

Skolestrukturevalueringen og eventuelle ændringer har været undervejs længe, men led et knæk, da administrationen havde overset en deadline for nedlæggelse af skoler, som gjorde det umuligt i praksis at ændre på strukturen i år. Strukturen kan derfor først træde i kraft i sommeren 2019.

- Vi vil gerne sende et kraftigt signal om, hvilken retning vi ønsker at bevæge os i. Vi vil have ejerskabet tættere på de enkelte skoler, siger udvalgsformanden, der skabte enighed blandt udvalgsmedlemmerne om retningen efter en diskussion i udvalget.

I foråret skal udvalget på rundtur til de enkelte skoler sammen med en ekstern konsulent for at pejle sig ind på ønsker, behov og muligheder omkring strukturen.

I spil er modeller, der giver Odsherred to, fire, fem, seks eller otte selvstændige skoler.

Set fra lønbogholderiets pind stiger prisen til lederudgifter i takt med antallet af selvstændige skoler - dyrest med otte skoleledere som vil koste 14.685.000 kroner årligt.

Det er dog ikke sikkert, at det ender med en af de fem modeller i sin nuværende form.

- Kommer der noget i processen og samtalerne med skolerne, så er vi åbne for at modulere. Der er ikke noget, der er lagt fast endnu, fastslår Søren With.