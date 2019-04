Demente borgeres stærke talerør

Formanden Peter Løn kunne blandt andet fortælle, at foreningens demenscafeer, hvor der både er mulighed for samvær, foredrag og aktiviteter, er blevet en grundpille i foreningens arbejde og på den måde er med til at skabe et vigtigt socialt fællesskab for demensramte og deres pårørende.

Da Odsherred Kommune oprettede et demensudvalg havde Livsgnisten en forventning om, at de ville komme med. Det skete ikke, og det har, ifølge Livsgnisten, været en hæmsko for dialogen.

Igennem et stykke tid har Livsgnisten arbejdet med at skabe mulighed for at få realiseret et demenshus. De har sørget for arkitektteginger og anvist en grund, men da kommunen ikke vil deltage, er projektet lagt på kulde. Som et helt nyt projekt har Livsgnisten indgået et samarbejde med det de kalder »et kendt kunstnerpar,« der vil udvikle en anerkendelse til en person, der gør en særlig indsats for demensramte borgere.