Demensramte må vente endnu længere på en løsning

Odsherred - 10. juni 2021 Af Martin Hoffmann Kønig

Den kommunale administration i Odsherred Kommune havde til onsdagens møde i social- og forebyggelsesudvalget sørget for, at der lå beregninger og konsekvensbeskrivelser af tre mulige scenarier i forhold til at finde den bedste fremtid for den kommunale demensindsats, som embedsfolkene helst ser flyttet fra plejecenter Baeshøjgård, i Vig, til plejecenter Solvognen, i Højby.

Alligevel brugte Socialdemokratiet sit flertal, der er opstået efter at Leif Egholm er skiftet til S, på fire stemmer mod tre på at anmode administrationen om at gennemgå de fremlagte forslag, bl.a. fra Livsgnisten, med en vurdering af de økonomiske konsekvenser samt konsekvenserne for et fagligt forsvarligt godt tilbud.

V undrer sig Venstres Hanne Pigonska er en af de politikere, der undrer sig over, at administrationen nu skal lave analysearbejdet en gang mere, men glæder sig over at beslutningen om demensindsatsen som minimum er skubbet til udvalgsmødet i august, for det betyder at alt foreløbig bliver som det er.

Hun havde dog hellere set, hvilket udvalgets øvrige tre medlemmer stemte for, at man besluttede, at demensindsatsen skal blive på Baeshøjgård, hvor de pårørendes forening, Livsgnisten, også holder til og at man så afsatte de 15. - 20.000 kr., som administrationen anslår det vil koste at bytte hjemme- og sygeplejens lokaliteter med demensindsatsen, for at få mere fredelige forhold for de demensramte brugere af dagcenter.

»Pia(Gade, fra Venstre, red.), Arne Mikkelsen(SF) og jeg holder fast på, at vi ønsker at den samlede demensindsats skal forblive på Baeshøjgård. En ting vi var enige om i udvalget, var, at den løsning, der besluttes skal være en langsigtet løsning, og vi er også enige om, at vi langsigtet arbejder henimod at etablere et egentligt demenshus, der for eksempel kunne placeres på kommunens arealer på marken bagved Baeshøjgård, hvor Livsgnisten i forvejen har etableret Naturens Pusterum. Livsgnisten har tidligere tilkendegivet, at de tror på, at et demenshus kan fondsfinansieres, og jeg har sagt, at det er Venstres ønske at der afsættes èn mio. kroner til anlæg, som kan bruges til at lave planer og skitser, og så kan Livsgnisten gå i gang med at søge fonde, men med kommunen i ryggen og som hjælpere, siger hun.

Hanne Pigonska ser gerne at Odsherred Kommune støtter op om Livsgnistens ansøgninger.

»Livsgnisten kan meget, men de er borgere der har eller har haft demens blandt deres pårørende, og kommunen har en forpligtelse over for alle borgere med demensproblematikker, så det er kun rimeligt at kommunen hjælper Livsgnisten. Det er nok også nemmere for dem at komme igennem med ansøgninger, når de har kommunen i ryggen,« siger hun.