Det ser ud til at et demenshus i Odsherred Kommune er tættere på end nogensinde før. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Demenshus skal der skaffes penge til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Demenshus skal der skaffes penge til

Odsherred - 24. august 2021 kl. 10:15 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Det har længe været et ønske at få etableret et egentligt demenshus i Odsherred Kommune, og nu ser det ud til at være tættere på end nogensinde før.

I hvertfald garanterer formanden for kommunens social- og forebyggelsesudvalg, Arne Mikkelsen (SF), at han til de aktuelle drøftelser om budget 2022 vil bringe forslag om at afsætte økonomi til at komme i gang med planerne om et demenshus i Odsherred.

Ifølge et oplæg fra kommunens administration, så er hensigten at få skabt et åbent hus, hvor der, ud over kommunens tilbud til demensramte, også vil være plads til frivilligt drevne aktiviteter og rådgivning.

Visionen er, at kunne skabe et samlingssted for alle der arbejder med eller er berørt af demens, og huset skal opføres så det størrelses- og indretningsmæssigt er fremtidssikret, og så garanteres det, at de samarbejdspartnere, som kommunen har på demensområdet, også skal inddrages og involveres i byggeplanerne.

I første omgang skal der bruges 800.000 kr. de næste to år, bare for at få lavet planerne til demenshuset klar.