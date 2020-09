Demenshegn er udskudt til en gang i efteråret

For mange mennesker med demens går fra plejecentrene i Odsherred Kommune, og det giver stor utryghed for personale og de pårørende, og de demente borgere har svært ved at finde hjem igen.

Det fik i sommer politikerne i kommunens social- og forebyggelsesudvalg til at beslutte, at der skal opføres et hegn rundt om de to plejecentre Bakkegården i Hørve, og Solvognen i Højby, og dengang var planen, at det skulle være en kombination af levende hegn i form af hækbeplantning og trådhegn, og at det skulle gå stærkt.