Delte meninger om indhegning

»Noget af det sidste, der er tilbage for den demente er urhjernen fra vi var et naturfolk. Demente vil derfor søge ro i naturen. Det er vi genetisk disponeret for, men et hegn, der vil minde om at være spærret inde og ser institutionsagtigt ud, kan virke stress-forøgende. I stedet skulle man hellere gøre mere ud af beplantning og grønne kroge, hvor man kan søge hen. Hvis man bare vil sætte et hegn op og spærre folk inde, så synes jeg det er et skråplan og en ulækker ide. Det er vigtigt, at man i stedet finder alternative løsninger som f.eks. »geofence,« som fungerer som et virtuelt hegn, der registrerer, hvis den demente går ud af et bestemt område. På den måde vil det ikke blive opfattet som et overgreb eller en indespærring,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.