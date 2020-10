22 unge i alderen 13 til 20 år er blevet indstillet til årets Ungekulturpris. Nu har juryen voret og besluttet at dele pengepræmien og hæderen i to, så de helt unge også har en chance for anerkendelse. Foto: Marianne Nielsen

Delt i to: Stor pris har fået en »lillesøster«

Ungekulturprisen, som hvert år uddeles til en ung mellem 13 og 20 år, er blevet delt i to. Det sker for at anerkende den yngste del af aldersspektret, som ellers vil have svært ved at hamle op med ældre unges cv.