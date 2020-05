Artiklen: Dejligt at spille igen: Baggårds-hygge med Larsen-sange og jazz

Guitarist Niels Bugge, tidligere koordinator i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, har dannet et lille baggårds-ensemble sammen med jazz- og revy-pianist Mads Strandgaard, der stammer fra Højby Sj. og er én af Bugges tidligere musikskole-elever fra den daværende Dragsholm Musikskole.

Trioen har dog endnu ikke spillet Kim Larsens »Skibet hedder Christianshavns Kanal«, selvom de hver fredag - som fast indslag - spiller et Kim Larsen-nummer, som altan-sangerne kan synge med på.

Desuden spillede trioen Jazz Crusaders' »Tough Talk«, Beatles' »Norwegian Wood«, Niels Bugges nummer »See You Soon« og jazz-standarden »Blue Bossa« til baggårds-koncerten i det fri.

- I den her tid, hvor alt er aflyst, er det hyggeligt at kunne se frem til baggårds-koncerterne. Dejligt at få spillet lidt igen, siger Niels Bugge.