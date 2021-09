Debat: Odsherreds politikere er en trussel mod miljøet

Man forstår bekymringen hos beboerne i Egebjerg over de titusinder af bildæk, der ligger opmagasineret på en industrigrund i byen. Og man fatter ikke den ligegyldighed, som Odsherreds kommune udviser over for den forureningstrussel dækkene udgør. Tværtimod - der er ikke nogen miljømæssige problemer med dækoplaget, hedder det fra kommunen, der end ikke er i dialog med den konkurstruede virksomhed der skal fjerne dem, til trods for at det er kommunen, der som miljømyndighed har det overordnede ansvar for at det sker.