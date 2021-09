Send til din ven. X Artiklen: Debat: Måske/måske ikke falder den sidste bykonge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Måske/måske ikke falder den sidste bykonge

Odsherred - 21. september 2021 kl. 11:33 Kontakt redaktionen

Mon ikke, der i disse dage snart skal noget til for at kunne holde det gode humør oppe på borgmesterkontoret i Højby. Den ene rapport efter den anden om kommunens indsatser inden for erhvervslivet placerer Odsherred på en af de allerdårligste pladser i Danmark.

Det er absolut ikke en klædelig placering for vores dejlige kommune, der rummer så mange muligheder inden for turisme og erhvervsliv.

Senest er Odsherred i SN.dk blevet udnævnt til at have den "fornemme" plads som den tiende dårligste kommune i Østdanmark, der kan sikre en blot gennemsnitlig beskæftigelse.

Det er ærgerligt, at det politiske flertal med Liste A i spidsen er gået så meget i stå, at de mildest talt virker bovlamme og metaltrætte. De evner tilsyneladende ikke at flytte Odsherred ud af disse dårlige positioner.

Derudover kunne vi i samme avis den 6. september 2021 læse, at Liste A's medlemmer i kommunalbestyrelsen ikke tør udfordre borgmesteren, da denne, jævnfør avisen, benytter sin magtposition til at sikre sig loyalitet blandt egne fæller ved brug af "management by fear".

Er Odsherred virkelig den kommune i landet, hvor magten alene hviler på oplyst enevælde fra en by-konge, der næsten hver gang bortforklarer de elendige placeringer med befolkningssammensætningen.

Det er sørgeligt, at det er så sparsomt med udmeldinger om, hvilke handlinger flertallet i kommunalbestyrelsen agter at gennemføre for at styrke turismen og erhvervslivet.

Egentligt er det nærliggende at spørge, om dette ikke skyldes de mange år ved magten. Har det slidt på motivationen til at ville gøre noget? Og er lysten til at klæbe sig til borgmesterstolen og magten så stor, at beskæftigelsen imens må bløde i Odsherred?

Asger Poulsen,

Nykøbing Sj

Venstre kandidat nr. 9 på listen