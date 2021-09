Debat: Konsekvenserne af brand i togvogn

I sidste uge opstod brand i en togvogn på Odsherredlinjen, Vig Station. Der blev rapporteret om røgudvikling i togvognen, der skyldtes kortslutning i en el-installation. Havarikommissionen fandt ikke grundlag for at undersøge sagen nærmere.

Men branden har selvfølgelig en politisk årsag. Omstændighederne er jo, at Odsherredlinjen i vid udstrækning betjenes med udslidt materiel, der blev overført fra Østbanen til Odsherred, fordi politisk trænering har trukket udskiftning af skrøbelige skinner på Østbanen ud, nu med forlængelse på op til to år grundet krav om nye miljøundersøgelser.

Derfor er togpassagererne henvist til gamle togvogne, der er luvslidte, præget af dårlig varmeregulering, punkterede dobbeltruder med råddent vand, der skvulper frem og tilbage, i visse vogne vinduer, der springer op og ikke kan lukkes. Således ikke noget under, at der opstår kortslutninger og røgudvikling.

Selv om man kan konstatere et stigende antal passagerer med toget, så er den dårlige service i længden en fare for den kollektive trafik, og vi må som passagerer stille krav til kommune og region om, at tog- og busdrift skal optimeres. Man bør forpligte kandidaterne til regionsrådet om at tage togdriften alvorligt. Erfaringen viser, at rådet ikke skænker den kollektive trafik en tanke, for de benytter den ikke selv. De ser kun en jernbanestation, når de i valgkamp deler propaganda og morgenbrød ud til hårdt prøvede passagerer.