Debat: Hvad er fremtidens Odsherred?

Om en god månedstid er der kommunalvalg, hvor borgerne har mulighed for at sammensætte et nyt byråd for Odsherred. Partiernes valgkamp er i gang - men det undrer at ingen har et bud på »Fremtidens Odsherred«. Kandidaternes ideer handler kun om småjusteringer, ingen rigtig fornyelse, og slet ingen visioner for fremtiden. Det er for fattigt i en verden fuld af forandringer.