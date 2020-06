Se billedserie Rie Aagesen (t.v.) og Cecilie Olsen er blevet venner via Ungehuset i Asnæs. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

De unges hus - stedet hvor nye venner mødes

Odsherred - 15. juni 2020 kl. 06:44 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge skal Rie Aagesen, 7. klasse og Cecilie Olsen, 8. klasse, Asnæs Skole, fortælle bestyrelsen for Ung i Odsherred hvad byens unge tænker og ønsker for ungekulturhusets fremtid i Asnæs.

De to piger er medlemmer af Ungebyrådet i og Ungehusets bestyrelse, og sammen med alle de andre unge, der bruger huset i dag, skal pigerne efter alt at dømme forlade Storegade 19 næse sommer.

Ejendommen Storegade 19 har siden 2012 har været et sted hvor byens ungdom kunne mødes og skabe nye venner. Det skete også for Rie og Cecilie.

- Før vi begyndte at komme her, vidste vi jo hvem hinanden var fra skolen , men vi snakkede ikke sådan sammen, men nu snakker vi meget sammen. I det hele taget er det her et sted, hvor mange har fået nye venner og vi har mange gode samtaler, siger pigerne samstemmende.

Det med hyggen, kan Julius Nissen også skrive under på-

- Jeg hedder egentlig Julie, men her bliver jeg bare kaldt Julius, og jeg er kommet er gennem cirka halvandet år, Det er meget hyggeligt, og det er et godt sted at være. Vi har det fedt her, siger Julius Nissen.

Ifølge den daglige leder af Ungehuset i Asnæs, Allan Richard Jensen kommer der i snit 50 unge om dagen til aktiviteter og for at hænge ud med nye og gamle venner.

I sidste uge mødtes omkring 25 af husets kernebrugere, de unge, der kommer mere end to gange om ugen, for at give deres besyv med og fortælle politikere og embedsfolk, hvad de har af ønsker for Ungehusets fremtid - om det så er i Storegade eller et andet sted.

De vil helst blive hvor de er, men er også enige om, at venskaberne ikke forsvinder, selvom det skulle ende med en flytning.

