Mon ikke, der snart er vand nok i hullerne på Østervangsvej til, at Overby Lyng på Sj. Odde har et nyt sted, hvor der går fisk? Foto: Niels Sørensen

De tusind søers vej på Odden

Da skrev vi blandt andet, at »det især for de tohjulede pludselig bliver ganske farligt, når de seriøse huller dukker op. Man skal også i sit pukkelpistagtige zig-zag forbi hullerne på en strækning på 50-60 meter huske, at der kan komme andre tohjulede og biler og traktorer og fodgængere - oftest med hund«.