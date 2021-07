De sidste 15 måneder har budt på flere ekstraordinære oplevelser for adm. direktør i Storøhage Kartofler, Peter Anker Nielsen. Først de svingende markeder under nedlukningerne og så et yderst koldt forår, der eliminerede de tidlige kartofler. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

De tidlige kartofler led i kulden

Odsherred - 06. juli 2021

På Storøhage Kartofler på Lammefjorden tager medarbejderne i pakkeriet løbende imod kartofler fra avlere. Her bliver de vasket, sorteret og pakket - og sendt videre til især de store indkøbere i dagligvarehandlen.

Adm. direktør Peter Anker Nielsen konstaterer, at markedet for de tidlige kartofler har været hårdt ramt.

-Der er aldrig to år, der ligner hinanden, men i år har været fuldstændig umulig at have med at gøre. Der har været alt for mange gamle kartofler og for lidt nye kartofler. I alle de år, jeg kan har haft med kartofler at gøre, kan jeg ikke huske, at der har været et sådant hul i markedet. Èn landmand kan jo godt løbe tør for nye kartofler, men så er der normalt jo en anden, der har nogle. Men i år var der bare ikke nogen nye danske kartofler. Det har været for koldt, siger Peter Anker Nielsen.

- Hvis jeg sagde til en landmand, at de ville få to kroner mere pr. kilo, så ville de normalt tage dem op, selv om de var lige lovlig små, for så ville prisen kompensere for det manglende udbytte. Men i år svarede de, at de skulle have 1000 kr. mere kiloet, så umuligt var det. Det var mærkeligt at opleve, at prisen for kartofler var ligegyldig, for de var der bare ikke. Det var helt vildt udfordrende. Det har været enormt stressende i de sidste fire-fem uger, for alle har jaget rundt i markedet efter kartofler, fortæller Peter Anker Nielsen.

Den store kartoffelproduktion stammer imidlertid ikke fra de stærkt efterspurgte tidlige kartofler i to måneder i forsommeren.

Flotte marker lige nu

- Nu begynder det at køre ganske fint igen. Kartoffelmarkerne ser fantastiske ud i år, når vi kigger på dem, siger Peter Anker Nielsen og trækker en kartoffelplante op fra en mark ved Storøhage Kartofler.

- Der ser også ud til, at der er noget nedenunder planten, men jeg har før prøvet at stå og gnide mig i hænderne over en flot kartoffelmark, for så siden at kunne konstatere, at voldsom regn ødelagde det meste, siger Peter Anker Nielsen og fortsætter:

- Se, hvor tæt toppen er, og det betyder så, at der kommer mange stængler. Der er sat mange knolde. Men hvis det er koldt, bliver der sat mange små knolde, så det er endnu for tidligt at sige, om der kommer mange kilo ud af planten. De små knolde skal nå at blive store, og det kræver nok yderligere halvanden måned.

Lige nu er der ikke sygdomme i kartoffelmarkerne.

- Men med det regnvejr, vi har haft, har der været et stort skimmeltryk. Det er noget, man skal holde øje med hele tiden. Regnvejret kan vise sig at være katastrofalt for de økologiske avlere, som ikke beskytter afgrøden. Et voldsomt skimmelangreb kan ødelægge en mark på tre dage, og derfor bliver der hele tiden holdt øje med markerne, forklarer Peter Anker Nielsen.

Hele corona-situationen har også præget Storøhage Kartofler.

- Lige efter nedlukningen i marts 2020 begyndte man at hamstre kartofler. Hos os er juleugen op til juleaften tre gange stor som de andre uger. Den første uge efter corona-nedlukningen var næsten lige så stor. Men så faldt efterspørgslen, da der var for mange varer på markedet, og så havde vi ikke noget at lave. Og dette billede gentog med den anden nedlukning, Den ene uge arbejdede vi helt vildt over, og så havde vi i den efterfølgende uge masser af tid til at gå og gøre rent, for så var markedet mættet. Det var meget mærkeligt at opleve. Nu ser det heldigvis ud til, at billedet er blevet mere normalt, og forhåbentlig kommer restauranter og cateringbranchen også i gang igen, siger Peter Anker Nielsen.