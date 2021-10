De strømmer ind i ungehusene

- I alt har 140 unge mandag besøgt vores ungehuse i vores helt almindelige åbningstid. Så er det vist helt naturligt at det ikke er helt nemt at følge med, og vi er lidt bagud med at pakke ud og rydde op. Vi har prøvet at tilføje en kort dag i det ene hus, mens vi har en lang dag i det andet hus, for at prøve at være hænder nok på arbejde. Men det resulterede blot i at der var fyldt begge steder, fortæller en meget stolt ungdomsskoleleder, Louise Nordlund.