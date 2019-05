De snød Danske Bank

De fire af de tiltalte havde tidligere forklaret i retten, at de ikke kendte noget til transaktionerne. En nægtede at udtale sig, mens én, indrømmede, at han havde handlet med aktier på forskellige kontoer, og at han havde tømt kontoerne, inden der skulle ske betaling for aktierne. Derved kom Danske Bank til at betale for aktierne. Den tiltalte havde haft adgang til flere af de medtiltales kontoer og havde med deres opbakning, styret deres økonomi. Han havde tidligere forklaret i retten, at han så metoden som en lovlig form for kassekredit, da han hele tiden havde ønsket at betale, hvad han skyldte banken. Også forsvarsadvokaterne fremhævede i deres procedurer, at der reelt havde været tale om en slags kredit fra bankens side.