Dagplejebørnene kom i hold, for at høste på besøsmarken. De fik hjælpe af landsmand Arne Andersen. Privatfoto

De små kom først: Høster i hold på besøgsmarken

- Tirsdag var der over hele dagen 122 småbørn. Men ikke på een gang og de var blok-opdelte på marken, med skiftehold. I næste uge forventer vi cirka 100 elever over hele dagen efter samme model, oplyser geolog i Geopark Odsherred, Jakob Walløe Hansen.

Besøgsmarken blev en realitet i 2017, og siden har Geopark Odserred i tæt samarbejde med egnens landmænd dyrket, plejet og passet afgrøderne, mens gastronomi-elever på uddannelsescentret i det tidligere administrationscenter har haft den luksus, at kunne hente råvarerne lige udenfor vinduerne på Rådshusvej 75, ligesom egnens skolelever og turister med jævne mellemrum har været forbi for at lære mere om afgrøderne på Lammefjorden.