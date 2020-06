Se billedserie De lugter, larmer og fisker efter de samme slags fisk som mennesker kan lide, men skarven er også en flot fugl, der før meget godt for biodiversiteten. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

De skider deres hjem i stykker, og det er klogt

Odsherred - 16. juni 2020 kl. 12:07 Af Martin Hoffmann Kønig

Når man er en klodset flyver, så er det smart at have skidt sit hjem fri fra frisk beplantning. Nogenlunde sådan er det for skarven, og i Hovvig har op til 717 yngende skarvpar bolig.

En umiskendelig fisket odeau blander sig med frisk søvand og et gevaldigt spektakel. Vi er under skarv kolonien på Hovvig. En fugl, der er hadet af mange fiskere, men totalfredet, og ifølge Palle Graubæk, fra Naturstyrelsen, en fascinerende fugl, der gør meget godt for naturen.

»Træerne går ud på grund af skarvens eksrementer som nærmest syrer bladene af, og træet dør efter nogle år. Det er genialt, for når man ser en skarv lande i et træ, så er det ikke særlig elegant, og det gør det jo smart at der er mange døde grene at lande på, og et sted, hvor det er nemt at finde en grenkløft at bygge rede i. Rigtig mange forskellige insekter er afhængige af dødt ved, og det er tydeligt se, at der er mange små huller i træerne efter insekter, og hvor der er insekter er der også spætter og en del andre småfugle, og hvor der er småfugle er der også basis for at spurvehøgen og andre rovfugle kommer,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Havørnen kommer også forbi, og selvom den ikke har skarv på kortet med livretter, så »træner« de unge havørne gerne skarvjagt, så når ørnene kommer på visit er skarven, den der er gået i vandet, og det efterlader rederne frie til sultne krager med smag for æg.

Skarven har et blakket ry blandt fiskere, men det »bider« ikke på Palle Graubæk.

»Ja, skarven fanger fisk ude på fjord og hav, også nogle af de fisk vi spiser, men de fanger det, der er nemmest som kutling, ålekvabber og fjæsinger, men kommer der en ål, ørred, torsk eller lignende forbi, så ryger den også ned. Inde i selve reservatet er især de unge skarver om sensommeren med til at sikre, at Hovvig trods de mange andre fugle, der er og som skider i vandet, ikke bliver til èn stor algesuppe, idet skarven fanger rigtig mange skaller, som ellers ville æde dafnierne, som er gode at have i vandet, da de æder mange af algerne, og på den måde holdes vandet rent,« siger han til Nordvestnyt.