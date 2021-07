Forsyningens bestyrelses- formand Allan Andersen har i denne uge drejet på hovedhanen og lukket for det gamle vandværk på Kingosvej. Foto: Odsherred Forsyning

Send til din ven. X Artiklen: De sidste dråber vand fra Kingovej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De sidste dråber vand fra Kingovej

Odsherred - 19. juli 2021 kl. 11:05 Kontakt redaktionen

Vandværket på Kingosvej i Nykøbing blev opført i 1908, ved siden af det gamle gasværk fra 1898, som blev taget ud af drift i 1971 og nedrevet i 2012.

Netop det gamle gasværk er medvirkende årsag til, at Odsherred Kommune og Forsyning for flere år siden lavede en plan for at standse vandindvindingen på Kingosvej.

Gasværksgrunden er nemlig stærkt forurenet.

- Vandværket på Kingosvej er gammelt og udtjent, og det ligger på forurenet grund. Så det har været en bevidst strategi fra Forsyningens side ikke at investere i renovering af værket. I stedet har vi brugt de seneste år på en totalrenovering af Rørmosen Vandværk, der er ombygget til et dobbeltstrenget værk - altså to vandværker i ét - af hensyn til Forsyningssikkerheden. Derudover er der etableret en nødforbindelse til Rørvig Vandværk, ligesom flere af boringerne ved Rørmosen netop er blevet renoveret for at beskytte mod pesticider fra overfladevand.

Fremadrettet kan vi altså forsyne hele Nykøbing fra dette ene vandværk fremfor at bruge ressourcer på drift og vedligehold af to vandværker i byen, oplyser direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen i en pressemeddelelse.

Lukningen af Kingosvej Vandværk betyder også, at effekten fra det CO2-anlæg, som i disse dage er ved at blive installeret på Rørmosen Vandværk, kommer alle forbrugerne i Nykøbing til gavn. Det glæder især Forsyningens bestyrelsesformand, Allan Andersen:

- Problematikken med kalkudfældning i husholdningsapparater, på fliser og i vandinstallationer har været et stort fokusområde for mig, siden jeg blev formand, og det er noget, som vi i bestyrelsen har arbejdet aktivt med at finde en løsning på. Vi har valgt en type anlæg, som er billigere og mindre indgribende end traditionel blødgøring, hvor man decideret fjerner kalken fra vandet. I stedet har vi fundet en løsning, hvor kalken og vandets gode smag bibeholdes.