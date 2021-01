Odsherred Kommune sagde ja til at et konsulentfirma kunne se en række sociale sager efter i sømmene for besparelser, men det var ulovligt. Foto: Preben Moth

De lovede besparelser, men skaffede i stedet kritik fra Ankestyrelsen

Odsherred Kommune er blandt 11 kommuner, som Ankestyrelsen mener, har handlet i strid med lovgivningen ved at lade et privat konsulentfirma, der blev aflønnet efter »no-cure-no-pay« princippet, udføre sagsforberedelse i afgørelsessager.

Ankestyrelsen slår til gengæld fast, at der ikke er regler, der i sig selv forhindrer kommunerne i at aflønne private konsulenter efter princippet om kun at betale, hvis firmaet henter besparelser hjem til kommunen, men de må ikke forberede afgørelser i sager om ydelser til konkrete borgere på de sociale område, fordi der så vil foreligge inhabilitet, når et konsulentfirma har en økonomisk interesse i at nå et bestemt resultat.