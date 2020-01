Der skal tænkes nye tanker, og findes nye penge, hvis Odsherred Kommune skal sende madleverance i udbud. Foto: Foto: Margrethe Groth

De lokale vil ikke byde

Odsherred - 24. januar 2020 kl. 19:28 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fejl i forbindelse med oprettelsen af et udbud om leverance af fødevarer til Odsherred Madservice, der leverer kost til kommunens syv plejecentre samt et par af folkeskolernes kantiner, gav i november borgmester Thomas Adelskov (S) mulighed for, at spørge Odsherred Erhvervsforum om der blandt deres medlemmer var nogle, som ville afgive et bud på ordren.

Men svaret var nej, for ingen af deres medlemmer ønskede at byde.

Ifølge kommunens erhvervskonsulenter formentlig fordi langt de fleste lokale fødevarevirksomheder kun sælger til private kunder.

Økonomiudvalget har drøftet sagen, og resultatet blev, at et potentielt nyt udbud er sat på stand by, i hvert fald indtil administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver indkøbsmodeller fra andre kommuner.

Hvis fødevareleverancen skal forsøges genudbudt, så skal der også penge med, for ifølge den kommunale administration, så der skulle bruges 550.000 kroner på rådgivning fra ekstern advokat, og da der blot er afsat 300.000 kroner til processen, skal der bevilges engang mere.

Ifølge embedsmændenes anbefaling vil et genudbud være at foretrække, fordi det giver muligehed for at »høste« fordelene ved et løbende innovationsarbejde, og samtidig også mulighed for at arbejde med at få flere sæsonvarer.