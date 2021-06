Bosætningskonsulent Nastasja Ernst kan konstatere, at corona har fået københavnernes øjne op for Odsherred. Foto: Kenn Thomsen

De kommer fra København: Hovedstadens børnefamilier er rykket på landet

- Odsherred har i 2020 tiltrukket over 200 flere tilflyttere end i 2019 og har dermed et af de bedste resultater i Region Sjælland, siger bosætningskonsulenten, der i sær hæfter sig ved at fraflytteradressen i stigende grad har postnummer i hovedstaden.

- Vi har i 2020 haft 400 som er flyttet fra Københavns Kommune til Odsherred, mens det kun var 294 i 2019. Det er en forskel på 106. Københavns Kommune. Odsherred er en af de kommuner med den største stigning i antal tilflyttere fra København. Det understøtter vores oplevelse af at vi får flere og flere henvendelser fra familier, som under Corona-krisen har brugt sommerhuset som base og en slags prøvebolig, uddyber Nastasja Ernst.

I profilen på tilflytterne, ser bosætningskonsulenten tillige, at der er en tendens til, at det ikke længere er de aktive ældre i aldersgruppen 65+, men i stigende grad børnefamilier med børn mellem 0 og 5 år, som fylder mere blandt Odsherreds nye skatteborgere.

- Nu handler det så om at fastholde tilflytterne. Her er det ikke nok med velkomstmøder, og især under corona, har det nok været svært at danne netværk, for alt har jo været lukket ned. Så det skal vi have fokus på nu, ligesom, siger bosætningskonsulenten om efterårets fokus.